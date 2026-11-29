تجربههای موفق محلههای کهگیلویه و بویراحمد به سطح ملی میرسند
مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از آغاز فراخوان ثبت دستاوردها و تجربههای موفق شوراهای پیشرفت محله خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید خدادوست موسوی، مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری در نشست با مدیرکل و برنامه سازان صدا و سیمای مرکز استان از برگزاری نخستین رویداد تجارب موفق «شورای پیشرفت محله» از اول تا ۱۲ دیماه در همه شهرستانهای کهگیلویه و بویراحمد خبر داد. موسوی هدف از برگزاری این رویداد را تقویت گفتوگو، مسئولیتپذیری، مشارکت مردمی و سرمایه اجتماعی عنوان کرد و افزود: توسعه همبستگی اجتماعی و افزایش نقشآفرینی مردم در پیشرفت محلهها از دیگر اهداف این برنامه است. مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهداف کلیدی این رویداد بیان کرد: تشکیل شبکههای فعال از کنشگران محلی برای استمرار فعالیتها و حمایت از طرحهای نوآورانه در سطح ملی نیز در دستور کار قرار دارد. موسوی با تشریح محورهای اصلی این رویداد اضافه کرد: خانه و خانواده، آموزش، امید و نشاط اجتماعی، آسیبهای اجتماعی، مسائل کالبدی و شهری، کارآفرینی و اشتغال از جمله موضوعات مورد توجه در این برنامه است. وی مشارکت و فناوری و هوش مصنوعی در محلهها را از دیگر محورهای این رویداد برشمرد و گفت: نهادها و تشکلهای غیردولتی، اعضای شوراهای پیشرفت محله، سازمانهای مردمنهاد و گروههای مختلف مردمی مخاطبان اصلی این برنامه هستند. مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با دعوت از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا برای حضور در این رویداد گفت: این افراد نیز میتوانند تجارب موفق خود را در چارچوب محورهای اعلامشده ثبت و ارائه کنند.
موسوی از فعالان اجتماعی و اعضای شوراهای پیشرفت محلههای شهری و روستایی خواست دستاوردهای مثبت یک سال گذشته خود را از طریق درگاه اینترنتی roydadmahalle.ir ثبت کنند و افزود: طرحهای برتر پس از داوری، علاوه بر دریافت جوایز، به سازمان امور اجتماعی کشور معرفی می شوند. سید شهریار گنجی مدیرکل صداوسیمای استان، در این جلسه با تأکید بر آمادگی صداوسیما برای همراهی در برنامههای خدمترسانی به مردم گفت: هر جا خدمتی به مردم ارائه شود و اقدامی در راستای رفع مشکلات و کمک به آنان صورت گیرد، صداوسیما خود را در کنار مردم و مجموعههای خدمترسان میداند. وی افزود: صداوسیمای استان برای پوشش برنامههای محلهمحور که در نقاط مختلف استان برگزار میشود، آمادگی دارد تا اقدامات و خدمات انجامشده را از طریق بخشهای مختلف صداوسیما، بهویژه بخش خبر، به اطلاع مردم