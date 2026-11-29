

موسوی به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید خدادوست موسوی، مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری در نشست با مدیرکل و برنامه سازان صدا و سیمای مرکز استان از برگزاری نخستین رویداد تجارب موفق «شورای پیشرفت محله» از اول تا ۱۲ دی‌ماه در همه شهرستان‌های کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.موسوی

هدف از برگزاری این رویداد را تقویت گفت‌وگو، مسئولیت‌پذیری، مشارکت مردمی و سرمایه اجتماعی عنوان کرد و افزود: توسعه همبستگی اجتماعی و افزایش نقش‌آفرینی مردم در پیشرفت محله‌ها از دیگر اهداف این برنامه است.



مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهداف کلیدی این رویداد بیان کرد: تشکیل شبکه‌های فعال از کنشگران محلی برای استمرار فعالیت‌ها و حمایت از طرح‌های نوآورانه در سطح ملی نیز در دستور کار قرار دارد.



موسوی با تشریح محورهای اصلی این رویداد اضافه کرد: خانه و خانواده، آموزش، امید و نشاط اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی، مسائل کالبدی و شهری، کارآفرینی و اشتغال از جمله موضوعات مورد توجه در این برنامه است.



وی مشارکت و فناوری و هوش مصنوعی در محله‌ها را از دیگر محورهای این رویداد برشمرد و گفت: نهادها و تشکل‌های غیردولتی، اعضای شوراهای پیشرفت محله، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های مختلف مردمی مخاطبان اصلی این برنامه هستند.



مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با دعوت از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا برای حضور در این رویداد گفت: این افراد نیز می‌توانند تجارب موفق خود را در چارچوب محورهای اعلام‌شده ثبت و ارائه کنند.