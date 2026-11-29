به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار فریدن در این آیین گفت: شهرداری دامنه برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و کاهش وابستگی به اعتبارات دولتی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های متناسب با منطقه، ایجاد درآمد‌های پایدار و جذب منابع استانی و ملی را در اولویت قرار دهد.

بهرام خواجه‌سعیدی افزود: همدلی، صداقت و نگاه جمعی موجب پیشبرد بهتر اهداف، مسائل شهری و مطالبات مردمی می‌شود.

وی گفت: اختلاف افکنی و دامن زدن به دوگانگی‌ها نتیجه‌ای جز آسیب به منافع عمومی و کند شدن روند توسعه ندارد.

در این آیین از خدمات حسن بهارلویی و یوسف میرزایی سرپرست شهرداری طی چندماه اخیر قدردانی و محمود بخشی به‌عنوان شهردار جدید شهر دامنه معرفی شد.