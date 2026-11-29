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جنبش حماس در بیانیهای به مناسبت روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین، پاسخگو کردن رژیم اسرائیل در قبال جنایتهایش علیه فلسطینیان را مسئولیت جامعه بینالمللی دانست و بر لزوم تداوم همبستگی امت اسلامی با ملت فلسطین تاکید کرد.
این جنبش تاکید کرد: ما تشدید اقدامات تروریستی اشغالگران در کرانه باختری و قدس اشغالی و همچنین تداوم طرحهای توسعه شهرکسازی، غصب و الحاق اراضی، «یهودیسازی»، تخریب بناها و کوچاندن فلسطینیها را محکوم میکنیم.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: تأکید میکنیم که همبستگی با مردم فلسطین و آرمان برحق آنها و حمایت از حقوق مشروعشان، برای هر کسی که در برابر نقشههای اشغالگران میایستد، مایه افتخار است.
حماس افزود: جامعه بینالمللی و سازمان ملل متحد را مسئول میدانیم که برای توقف تجاوزگری اشغالگران اقدام و سران رژیم اشغالگر اسرائیل را در قبال جنایاتشان پاسخگو کنند.
جنبش حماس تاکید کرد: از امت عربی و اسلامی و تمامی آزادگان جهان میخواهیم که اقدامات همبستگیجویانه خود را با ملت فلسطین تداوم بخشیده و گسترش دهند و حمایت از اهالی نوار غزه را تقویت کنند.
این جنبش در پایان بیانیه خود تاکید کرد: تروریسم و تجاوزگری صهیونیستها در طول بیش از هفت دهه نتوانسته است اراده و پایداری مردم فلسطین را درهم بشکند یا صدای آرمان آنها را خاموش کند.