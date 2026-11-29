جنبش حماس در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین، پاسخگو کردن رژیم اسرائیل در قبال جنایت‌هایش علیه فلسطینیان را مسئولیت جامعه بین‌المللی دانست و بر لزوم تداوم همبستگی امت اسلامی با ملت فلسطین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جنبش مقاومت اسلامی فلسطینی «حماس» در بیانیه خود آورده است: «روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین» در حالی فرا می‌رسد که اشغالگران همچنان به نقض توافق آتش‌بس ادامه می‌دهند. نقض آتش بس در طول ۴۱۵ روز، منجر به شهادت بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ نفر و مجروح شدن ۶ هزار و ۱۲۰ نفر دیگر شده است.

این جنبش تاکید کرد: ما تشدید اقدامات تروریستی اشغالگران در کرانه باختری و قدس اشغالی و همچنین تداوم طرح‌های توسعه شهرک‌سازی، غصب و الحاق اراضی، «یهودی‌سازی»، تخریب بنا‌ها و کوچاندن فلسطینی‌ها را محکوم می‌کنیم.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: تأکید می‌کنیم که همبستگی با مردم فلسطین و آرمان برحق آنها و حمایت از حقوق مشروعشان، برای هر کسی که در برابر نقشه‌های اشغالگران می‌ایستد، مایه افتخار است.

حماس افزود: جامعه بین‌المللی و سازمان ملل متحد را مسئول می‌دانیم که برای توقف تجاوزگری اشغالگران اقدام و سران رژیم اشغالگر اسرائیل را در قبال جنایاتشان پاسخگو کنند.

جنبش حماس تاکید کرد: از امت عربی و اسلامی و تمامی آزادگان جهان می‌خواهیم که اقدامات همبستگی‌جویانه خود را با ملت فلسطین تداوم بخشیده و گسترش دهند و حمایت از اهالی نوار غزه را تقویت کنند.

این جنبش در پایان بیانیه خود تاکید کرد: تروریسم و تجاوزگری صهیونیست‌ها در طول بیش از هفت دهه نتوانسته است اراده و پایداری مردم فلسطین را درهم بشکند یا صدای آرمان آنها را خاموش کند.