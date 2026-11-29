بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، امکان خرید ارز تا سقف معادل ۲۰ هزار دلار برای اشخاص حقوقی دارای کارت بازرگانی را از فردا در بانک‌های ملی ایران، ملت، تجارت، صادرات، سامان فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی به منظور مدیریت بازار ارز و پوشش افزایش هزینه‌های جانبی تجارت و نیاز تجاری انتهای سال میلادی تجار و واردکنندگان، اقدام به افزایش عرضه ارز به اشخاص حقوقی می‌کند.

بر این اساس، اشخاص حقوقی دارای کارت بازرگانی می‌توانند از فردا تا سقف معادل ۲۰ هزار دلار از شعب منتخب بانک‌های ملی ایران، ملت، تجارت، صادرات و سامان اقدام به خرید کنند.