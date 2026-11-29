نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت استان اصفهان: برنامه‌های ستاد بازسازی عتبات با عنوان طلایه‌داران حضرت زینب (س) با حضور بانوان سراسر کشور در نجف‌آباد برگزار می‌شود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۰ کد خبر : ۵۹۸۰۰۱۴

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت استان اصفهان، با اشاره به برگزاری این برنامه‌ها در مجموعه تاریخی هفت‌برج خارون گفت: بانوان سراسر کشور، به‌ویژه بانوان استان اصفهان، حضور و مشارکت فعالی در این حرکت دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی گرجی با بیان اینکه بازسازی عتبات تنها ساخت یک فضا نیست، افزود: این حرکت، مشارکتی معنوی و تمدنی و اقدامی در حوزه‌های تربیتی، عرفانی و اخلاقی است.

گرجی با اشاره به پیشگامی مردم نجف‌آباد در امور خیر و معنوی ابراز امیدواری کرد این حرکت بازتابی اخلاقی و فرهنگی داشته باشد و زمینه نقش‌آفرینی بیشتر در آبادانی معارف اسلامی را فراهم کند.