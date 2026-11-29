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نخستین همایش بینالمللی «اربعین در مکتب امام مجاهد شهید» با حضور اندیشمندانی از ۲۰ کشور جهان، یازدهم تا سیزدهم آذرماه در مشهد مقدس برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاریی صدا وسیما، این همایش همزمان با ششمین کنگره بینالمللی فعالان فرهنگی، رسانهای، هنری و علمی اربعین برگزار خواهد شد.
جمعی از اندیشمندان، مسئولان فرهنگی و فعالان رسانهای از کشورهای مختلف، از جمله عراق، در این رویداد حضور خواهند داشت.
از جمله مهمانان داخلی این برنامه نیز میتوان به آیتالله حسینی بوشهری، حجتالاسلام سید عبدالفتاح نواب و غلامعلی حداد عادل اشاره کرد.
تبادل دیدگاهها و بررسی ابعاد فرهنگی و رسانهای اربعین، از محورهای این گردهمایی بینالمللی است.