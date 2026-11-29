به گزارش خبرگزاریی صدا وسیما، این همایش همزمان با ششمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی، رسانه‌ای، هنری و علمی اربعین برگزار خواهد شد.

جمعی از اندیشمندان، مسئولان فرهنگی و فعالان رسانه‌ای از کشورهای مختلف، از جمله عراق، در این رویداد حضور خواهند داشت.

از جمله مهمانان داخلی این برنامه نیز می‌توان به آیت‌الله حسینی بوشهری، حجت‌الاسلام سید عبدالفتاح نواب و غلامعلی حداد عادل اشاره کرد.

تبادل دیدگاه‌ها و بررسی ابعاد فرهنگی و رسانه‌ای اربعین، از محورهای این گردهمایی بین‌المللی است.