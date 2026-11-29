تیم‌های کاراته استان یزد در رقابت‌های قهرمانی کشور سبک کیوکوشین اوکیناوایی که به میزبانی شهر جهانی یزد برگزار شد، در هر دو بخش بانوان و آقایان عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسابقات قهرمانی کشور سبک کیوکوشین اوکیناوایی روز‌های پنجم و ششم آذرماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهر جهانی یزد و در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد.

این رقابت‌ها با حضور نمایندگان ۱۴ استان کشور و مشارکت ۵۲۳ ورزشکار برگزار شد و در پایان، تیم‌های برتر هر بخش معرفی شدند.

در بخش بانوان، تیم استان یزد با عملکرد درخشان خود مقام نخست را کسب کرد، تیم استان فارس در جایگاه دوم ایستاد و تیم استان اصفهان به مقام سوم دست یافت.

همچنین در بخش آقایان، تیم استان یزد عنوان قهرمانی را به دست آورد، تیم استان همدان دوم شد و تیم استان کرمان در جایگاه سوم قرار گرفت.

به این ترتیب، نمایندگان استان یزد با کسب دو عنوان قهرمانی در بخش بانوان و آقایان، افتخار دیگری برای ورزش استان رقم زدند.