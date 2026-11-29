\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc\u060c \u0647\u0641\u062a\u0645 \u0622\u0630\u0631\u060c \u0631\u0648\u0632 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u0631\u0648\u0632 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0634\u062a \u0627\u0642\u062a\u062f\u0627\u0631\u060c \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a \u0627\u0632 \u062d\u0631\u06cc\u0645 \u0622\u0628\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0648 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0645\u0644\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u062f\u0631 \u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0646\u06af \u0631\u0645\u0636\u0627\u0646\u060c \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u0627\u0646\u200c\u0628\u0631\u06a9\u0641\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a \u0627\u0632 \u0645\u06cc\u0647\u0646 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646\u060c \u0627\u0647\u0644 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f.\n\n \n