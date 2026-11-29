به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدجواد محمدسعید، مدیرکل آموزش و پرورش استان قم، با اشاره به برگزاری بیست و هشتمین مانور زلزله و ایمنی هم‌زمان با سراسر کشور، از اجرای این برنامه در مدرسه متوسطه اول دخترانه شهید کریمی و سایر مراکز آموزشی استان خبر داد.

وی با مقایسه آماری تأکید کرد: در حالی که سال گذشته این مانور تنها در ۳۶ واحد آموزشی برگزار شد، امسال شاهد اجرای این برنامه در بیش از ۲۰۰ مدرسه هستیم که نشان‌دهنده گسترش سطح آگاهی‌رسانی است.

محمدسعید افزود: هدف اصلی از برگزاری این مانور، افزایش آگاهی دانش‌آموزان در مواجهه با زلزله و کاهش آسیب‌های احتمالی در محیط‌های آموزشی است.

مدیرکل آموزش و پرورش قم همچنین به وضعیت ساختمانی مدارس اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۵۳ درصد از مدارس استان که از بنا‌های نوساز هستند، دارای استاندارد‌های لازم [در برابر زلزله]می‌باشند.