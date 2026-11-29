مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از خریداری و واگذاری ۴۴ واحد مسکونی به خانواده‌های دارای پنج عضو معلول خبر داد و اعلام کرد حمایت از خانواده‌های شهدا و ایثارگران نیز با تأمین زمین و اجرای طرح‌های مسکونی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، از اجرای برنامه‌های حمایتی برای تأمین مسکن خانواده‌های دارای معلولیت، شهدا و ایثارگران خبر داد.

وی گفت: در چارچوب مصوبات اخیر، ۴۴ واحد مسکونی متناسب برای خانواده‌هایی که پنج عضو معلول دارند، در استان‌های مختلف کشور خریداری و برای واگذاری به این خانواده‌ها در نظر گرفته شده است.

نبیان افزود: حمایت از مادران شهدا که سه فرزند یا بیشتر از فرزندان خود را در راه دفاع از کشور تقدیم کرده‌اند و فاقد مسکن هستند، در اولویت برنامه‌های این سازمان قرار دارد.

به گفته او، اقدامات لازم برای تأمین مسکن این خانواده‌ها در سطح استان‌ها آغاز شده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن همچنین از تأمین زمین برای ساخت حدود ۲ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی ویژه خانواده‌های ایثارگران و مجروحان ارتش جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

او با اشاره به وضعیت این واحدها اعلام کرد: عملیات ساخت‌وساز این طرح‌ها در حال اجراست.

نبیان تأکید کرد: تأمین زمین و مسکن برای خانواده‌های شهدا و ایثارگران از تکالیف مستمر سازمان ملی زمین و مسکن و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌هاست.

او افزود: در شماری از استان‌ها نیز با اختصاص زمین مناسب، اقدامات مربوط به تأمین مسکن این خانواده‌ها به نتیجه رسیده است.