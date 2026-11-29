به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، پروانه قلی‌زاده، مدیر مدرسه ابتدایی ولی‌عصر روستای شهنه‌کلا بخش دشت‌سر آمل، گفت: در این بازارچه حدود ۵۰ دانش‌آموز با برپایی ۲۵ غرفه، محصولات و دست‌ساخته‌های خود از جمله انواع آش، شیرینی و محصولات خانگی را عرضه کردند.

وی هدف از برگزاری این رویداد را شناسایی و شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌های دانش‌آموزان، تقویت خودباوری و اعتمادبه‌نفس و آشنایی عملی آنان با مفاهیم کسب‌وکار، تولید و بازاریابی عنوان کرد.

قلی‌زاده افزود: آموزش مدیریت هزینه و درآمد، تقویت روحیه کارآفرینی و مسئولیت‌پذیری، افزایش تعامل اجتماعی و کار گروهی و پیوند آموخته‌های مدرسه با مهارت‌های زندگی از دیگر اهداف این بازارچه بود.

مدیر مدرسه ولی‌عصر شهنه‌کلا گفت: این برنامه با همکاری انجمن اولیا و مربیان و خانواده‌های دانش‌آموزان برگزار شد.