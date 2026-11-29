شبکه قرآن و معارف سیما، در سالروز شهادت شهید مجید شهریاری، دانشمند برجسته هسته‌ای کشور با پخش مستند «میراث مجید» به بازخوانی مسیر علمی و زندگی پربار او می‌پردازد و شبکه افق نیز با مستند «پیشنهاد»، زندگی کارآفرینان ایرانی را روایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «میراث مجید» با بهره‌گیری از خاطرات و روایت‌های خانواده، همکاران و دانشجویان شهید شهریاری، ابعاد کمتر شنیده‌شده‌ای از شخصیت فردی، منش علمی و فعالیت‌های پژوهشی او را به تصویر می‌کشد و از نقش این دانشمند در پیشرفت فناوری هسته‌ای کشور سخن می‌گوید.

مستند «میراث مجید» روز یکشنبه ۸ آذر ساعت ۲۰:۰۵ از شبکه قرآن و معارف سیما روی آنتن می‌رود.

شهید مجید شهریاری، از دانشمندان برجسته حوزه هسته‌ای و استاد دانشگاه شهید بهشتی بود که نقش مهمی در پیشبرد دانش و فناوری هسته‌ای ایران ایفا کرد.

این دانشمند برجسته هشتم آذرماه سال ۱۳۸۹ در جریان یک عملیات تروریستی که به سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی نسبت داده شد، به شهادت رسید.

همچنین ، مجموعه مستند «پیشنهاد» با محور معرفی کارآفرینان ایرانی و تلاش برای حل مشکلات داخلی و کاهش وابستگی به واردات، هر روز ساعت ۱۵ از شبکه افق پخش می‌شود.

مجموعه مستند «پیشنهاد» با هدف تبیین و ترویج اقتصاد مقاومتی، در استان‌های مختلف کشور تولید شده و به زندگی، فعالیت و مسیر موفقیت کارآفرینان ایرانی می‌پردازد.

این مستند با معرفی تجربه‌های کارآفرینان در حوزه‌های مختلف، بر ظرفیت‌های داخلی، تولید ملی و راهکار‌های بومی برای رفع مشکلات و کاهش وابستگی به واردات تمرکز دارد.