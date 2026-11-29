رزمایش ایمنی دربرابر زلزله با هدف افزایش آمادگی و ارتقای سطح آگاهی دانش‌آموزان در برابر حوادث و بلایای طبیعی، به‌ویژه زلزله، در مدارس شهرستان پلدشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رزمایش زلزله با هدف افزایش آمادگی و ارتقای سطح آگاهی دانش‌آموزان در برابر حوادث و بلایای طبیعی، به‌ویژه زلزله، در مدارس شهرستان پلدشت برگزار شد.

در این رزمایش دانش‌آموزان با آموزش‌های لازم درباره نحوه صحیح پناه‌گیری، حفظ خونسردی، خروج اضطراری و رعایت نکات ایمنی هنگام وقوع زلزله آشنا شدند و به‌صورت عملی مهارت‌های لازم برای مقابله با شرایط بحرانی را تمرین کردند.

از مهم‌ترین اهداف اجرای این مانور می‌توان به افزایش آمادگی روانی و عملی دانش‌آموزان، کاهش آسیب‌های احتمالی، آشنایی با مسیرهای خروج اضطراری، تقویت فرهنگ ایمنی و ارتقای توانمندی مدارس در مدیریت شرایط بحرانی اشاره کرد.

این مانور فرصتی برای تمرین آموخته‌ها و نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیری، ایمنی و آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه در میان دانش‌آموزان بود.