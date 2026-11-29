معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز با تأکید بر اهمیت تاریخی محوطه باستانی ازبکی در شهرستان نظرآباد، تداوم کاوش‌های تخصصی و تکمیل مطالعات باستان‌شناسی را از الزامات فراهم شدن زمینه ثبت جهانی این محوطه دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز، شهباز محمودی در برنامه رادیویی «رهیافت» با اشاره به پیشینه تاریخی محوطه ازبکی گفت: شواهد و آثار به‌دست‌آمده از این محوطه، از استمرار سکونت جوامع انسانی از دوران نوسنگی تا دوره صفوی حکایت دارد و آن را به یکی از محوطه‌های شاخص باستان‌شناسی کشور تبدیل کرده است.

وی با اشاره به انجام هشت فصل کاوش باستان‌شناسی در این محوطه افزود: در جریان مطالعات انجام‌شده، آثاری از دوره‌های نوسنگی، مس و سنگ، مفرغ، آهن، ماد، هخامنشی، ساسانی و دوره اسلامی تا صفوی شناسایی شده است.

محمودی سفالینه‌های تاریخی، بقایای کوره‌های ذوب فلز، زغال، سنگ آهک و سرباره را از جمله یافته‌های باستان‌شناسی ازبکی برشمرد و گفت: تنوع و گستردگی این آثار نشان می‌دهد ظرفیت‌های پژوهشی این محوطه همچنان به‌طور کامل شناسایی نشده و انجام کاوش‌های بیشتر می‌تواند ابعاد تازه‌ای از تاریخ و تمدن منطقه را روشن کند.

معاون میراث فرهنگی البرز با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از دانش باستان‌شناسان متخصص در دوره‌های مختلف تاریخی اظهار کرد: تکمیل پژوهش‌ها و مستندسازی علمی یافته‌ها، برای معرفی جایگاه واقعی محوطه ازبکی در تاریخ و فراهم شدن مقدمات ثبت جهانی آن اهمیت دارد.

وی همچنین حفاظت اصولی و معرفی مناسب این اثر تاریخی را نیازمند ایجاد پایگاه تخصصی، استقرار یگان حفاظت و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای صیانت از این میراث ارزشمند تأکید کرد.