ارسال به
چاپ
درآمدی از جنس خورشید؛ اجرای طرح ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی حمایتی
معاون وزیر نیرو از تدوین الگوی پیشنهادی برای اجرای طرح ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی حمایتی خبر داد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۴ کد خبر : ۵۹۸۰۰۰۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محسن طرزطلب گفت: بر اساس این پیشنهاد، تأمین مالی طرح از دو مسیر منابع عمومی دولت و تسهیلات صندوق توسعه ملی پیشبینی شده است.
به گفتهی معاون وزیر نیرو در مطالعات اولیه، نصب سامانههای خورشیدی با ظرفیت ۵ کیلووات برای هر واحد مسکونی پیشبینی شده و مطالعات امکانسنجی آن نیز تهیه و ارسال شده بود.
ناهید خدادادی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش می دهد :
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدید ها پر بحث ترین ها
اتصال مجدد واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر به شبکه سراسری برق گازهای فلر؛ گنج پنهان در مشعلهای نفت نوری: در پرداخت پول گندمکاران تخلف نشده است برف و سرما در راه است؛ ورود سامانه جدید از عصر امروز افزایش تنوع و وسعت مداخله بانک مرکزی از فردا جمعآوری روزانه ۲۲ میلیون مترمکعب گاز مشعل تا پایان سال درآمدی از جنس خورشید؛ اجرای طرح ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی حمایتی تحویل بیش از ۶۹۹ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری ساماندهی نیروهای مردمی برای حفاظت از حیاتوحش در فصل مستی قوچ و کل ۱۰ میلیون صاحب کسبوکار از پرداخت مالیات معاف شدند توسعه مراکز آموزش تخصصی انرژیهای تجدیدپذیر در تمامی استانها در دستور کار ساتبا زنان از سرمایههای انسانی اثرگذار در اداره و توسعه کشور هستند ظرفیتهای زنجیرههای کاغذ و بسته بندی شاخص بورس نخستین بار از ۹ میلیون واحد عبور کرد صدور تأییدیه عملکرد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرایی غیرحضوری شد
آغاز واریز باقیمانده مطالبات گندمکاران بلعیدن ۱۵ درصد آرد کشور توسط یک درصد متخلف پاسخ ایران خودرو به مشتریان در صف نوبت تلخکامی گندمکاران در آخرین روز دریافت مطالبات مشتریان سایپا در انتظار شماره گذاری خودروها اعتراض کشاورزان به کاهش پرداختیها در آخرین مرحله واریز تعلل سایپا در خرید گواهی اسقاط ادامه مداخلات بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز ادامه فعالیت سامانه بارشی در بیشتر مناطق کشور احراز تخلف ایران خودرو از سوی شورای رقابت پایان ریلگذاری راهآهن چابهار ـ زاهدان مالیات ۷۵ درصد اصناف و بازاریان صفر شد ذخایر کالاهای اساسی کشور از دوران صلح بیشتر است رسیدگی به بیش از دو میلیون فقره درخواست در سامانه «حسام» ساماندهی حقوق مالکان اراضی تعاونیهای ۳۳ گانه تهران