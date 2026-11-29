به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محسن طرزطلب گفت: بر اساس این پیشنهاد، تأمین مالی طرح از دو مسیر منابع عمومی دولت و تسهیلات صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است.

به گفته‌ی معاون وزیر نیرو در مطالعات اولیه، نصب سامانه‌های خورشیدی با ظرفیت ۵ کیلووات برای هر واحد مسکونی پیش‌بینی شده و مطالعات امکان‌سنجی آن نیز تهیه و ارسال شده بود.

ناهید خدادادی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش می دهد :