به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با شروع فعالیت سامانه بارشی در منطقه، از بعدازظهر امروز شرایط جوی برای بارش متناوب باران با احتمال رعدوبرق (در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف) و وزش باد در اغلب نقاط استان فراهم خواهد شد که این ناپایداری‌های جوی تا پایان هفته در سطح استان ادامه خواهد داشت.

پیرو هشدار‌های صادر شده و با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی بویژه طی روز‌های سه شنبه و چهارشنبه احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیلها، لغزندگی و کاهش دید و نیز اختلال در تردد‌های شهری و برون شهری استان وجود خواهد داشت.

از نظر دمایی طی چند روز آینده تغییرات محسوسی در سطح استان رخ نخواهد داد هرچند به سبب تداوم بارش‌ها از اواسط هفته شاهد کاهش نسبی دما‌های بیشینه در استان خواهیم بود.