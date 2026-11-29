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سیویکمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان با حضور ۳۳ گروه نمایشی در بخش اصلی در همدان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در نخستین روز از جشنواره، نمایشها در ۸ سالن نمایشی روی صحنه میروند و در کنار اجراهای صحنهای، روستاها و فضاهای شهری نیز میزبان نمایشهای متنوع و اجراهای خیابانی خواهند بود.
این رویداد فرهنگی و هنری با هدف ایجاد شور و نشاط، تقویت خلاقیت و آشنایی کودکان و نوجوانان با هنر نمایش، تا ۱۳ آذرماه ادامه دارد.
در نخستین روز از جشنواره، نمایشها در ۸ سالن نمایشی روی صحنه میروند و در کنار اجراهای صحنهای، روستاها و فضاهای شهری نیز میزبان نمایشهای متنوع و اجراهای خیابانی خواهند بود.
این رویداد فرهنگی و هنری با هدف ایجاد شور و نشاط، تقویت خلاقیت و آشنایی کودکان و نوجوانان با هنر نمایش، تا ۱۳ آذرماه ادامه دارد.