به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در نخستین روز از جشنواره، نمایش‌ها در ۸ سالن نمایشی روی صحنه می‌روند و در کنار اجرا‌های صحنه‌ای، روستا‌ها و فضا‌های شهری نیز میزبان نمایش‌های متنوع و اجرا‌های خیابانی خواهند بود.

این رویداد فرهنگی و هنری با هدف ایجاد شور و نشاط، تقویت خلاقیت و آشنایی کودکان و نوجوانان با هنر نمایش، تا ۱۳ آذرماه ادامه دارد.

در نخستین روز از جشنواره، نمایش‌ها در ۸ سالن نمایشی روی صحنه می‌روند و در کنار اجراهای صحنه‌ای، روستاها و فضاهای شهری نیز میزبان نمایش‌های متنوع و اجراهای خیابانی خواهند بود.

این رویداد فرهنگی و هنری با هدف ایجاد شور و نشاط، تقویت خلاقیت و آشنایی کودکان و نوجوانان با هنر نمایش، تا ۱۳ آذرماه ادامه دارد.