به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ سجاد حسامی با اشاره به استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در حمایت از تولیدکنندگان، تأمین نیاز‌های روستایی و تقویت فرآیند توزیع کالا و نهاده گفت: در این مدت خرید تضمینی مباشرتی گندم به ۱۵۴ هزار و ۵۱۰ تن و کلزا به سه هزار و ۵۹۰ تن رسید و صد هزار و ۱۵۲ تن محصول کشاورزی هم به صورت توافقی خریداری شد.

وی افزود: در حوزه خدمات بازرگانی یازده هزار و ۷۲۵ تن محصول کشاورزی در فروشگاه‌ها و غرفه‌های دائم و موقت شبکه تعاون روستایی عرضه شد و در بخش تأمین کالا‌های مورد نیاز روستاییان و عشایر نیز، ۱۵۰ میلیون و ۲۹۵ هزار لیتر سوخت و ۲۵ هزار و ۹۷۴ تن آرد روستایی و عشایری در سطح استان توزیع شده است.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی تأکید کرد: این عملکرد نشان‌دهنده ظرفیت شبکه تعاون روستایی در پشتیبانی از تولید، تأمین نیاز‌های جامعه روستایی و ایفای نقش مؤثر در زنجیره تأمین و توزیع کالا در استان است.