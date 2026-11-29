ژیمناست‌کاران بوکانی در مسابقات قهرمانی استان موفق به کسب ۶ نشان طلا و ۷ نشان نقره و برنز شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ژیمناست‌کاران شهرستان بوکان در مسابقات قهرمانی ژیمناستیک استان که به میزبانی شهر ارومیه برگزار شد، با درخشش در رقابت‌ها موفق به کسب ۶ نشان طلا و ۷ نشان نقره و برنز در رشته های مختلف این رقابتها شدند.

این موفقیت با مربیگری آقای پوریا لیلی، قهرمان پیشین ژیمناستیک رقم خورد و ورزشکاران بوکانی با عملکردی قابل‌توجه توانستند بار دیگر شایستگی و استعداد خود را در عرصه ورزشی به نمایش بگذارند.

مهران یزدانی - رادوین صدیقی‌راد - الان محمودی - آروین بایزیدی - محمد ناصح آسیایی و ایلیا فرجی، از ورزشکاران افتخارآفرین بوکان در این مسابقات بودند.