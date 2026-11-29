رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جنگ امروز دشمنان متجاوز دیگر نظامی نیست و به جنگ اقتصادی تبدیل شده است، گفت: هدف دشمنان تسلیم کردن ملت ایران است، اما با وحدت، همدلی و انسجام دشمن را ناکام خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای پزشکیان روز یکشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۵، در نشست با اعضای هیئت امنای بازار و اتحادیه اصناف که با حضور وزیران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار شد با بیان اینکه باید برای حل مشکلات مردم و ادامه راه توسعه و افزایش تولید در کشور راه پیدا کنیم، اظهار داشت: برای حل مشکلات اصناف و بازاریان در دولت مصمم هستیم و در این مسیر خود را موظف می‌دانیم.

رئیس جمهور با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی نمایندگان اصناف و بازاریان، گفت: در خصوص مسایل ارزی و مالی با مشارکت و فعالیت و همچنین همکاری مدیران در بانک مرکزی و نظارت امور اقتصادی و دارایی مشکلات حل‌شدنی است و به شخصه آمادگی دارم هر روز با اصناف و بازاریان برای حل این مشکلات و کمک به معیشت مردم جلسه داشته باشم.

آقای پزشکیان با بیان اینکه امروز مدیریت انرژی و صرفه‌جویی مصرف آن از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: دشمنان به دنبال ناراضی‌تراشی در بین مردم و ایجاد اغتشاش و ناآرامی در کشور هستند؛ همه ما باید تلاش کنیم تا این هدف دشمن محقق نشود. اگر دست به دست هم دهیم، می‌توانیم از بحران ایجادشده عبور کنیم و مشکلات کشور با وحدت و انسجام و همدلی حل‌شدنی است.

رئیس جمهور با بیان اینکه قوانین و مقرراتی که مانع تسهیل امور و فعالیت اصناف و بازاریان و افزایش تولید در کشور است را بازنگری خواهیم کرد، گفت: مقررات و قوانین می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط جنگی داده شود.

آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی همه ما حل مشکلات مردم و تأمین معیشت آنان است، اظهار داشت: مشکلات و موانع مطرح شده در جلسه امروز از طرف نمایندگان، بازاریان و اتحادیه‌ها در ستاد رفع موانع اصناف با حضور مدیران و مسئولان مربوطه حل‌شدنی است و در دولت نیز به رفع آن کمک خواهیم کرد.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود تشدید اختلافات و تفرقه‌افکنی در میان مردم و اقشار مختلف را آرزو و هدف دشمن عنوان کرد و افزود: همه ما باید دست به دست هم دهیم و با با تفرقه‌افکنی و تشدید اختلافات در کشور مقابله کنیم. دشمن متجاوز با تحریم هوایی، دریایی و زمینی به‌دنبال تسلیم مردم ایران است، اما ما می‌توانیم با همفکری و همدلی بر این بحران غلبه کنیم.

آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه در حال اقدامات دیپلماتیک هستیم و امیدواریم دیپلماسی به نتیجه برسد، گفت: تلاش می‌کنیم مسیر مذاکره را با منطق پیش ببریم، اما قرار نیست در مقابل تجاوز و هر غلطی که دشمنان می‌کنند سر خم کنیم. ذلت را نمی‌پذیریم و در مقابل زور و قلدری می‌ایستیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: دشمن متجاوز نیز در جنگ آمریکایی، صهیونیستی علیه ایران با مشکلات زیادی مواجه شد و نتیجه انتخابات برگزار شده این موضوع را به اثبات رساند.

آقای پزشکیان همچنین با اشاره به اهمیت نقش نمایندگان بازار و اتحادیه‌های صنفی در کمک به افزایش تاب‌آوری جامعه و ترغیب مردم به مدیریت مصرف و صرفه‌جویی انرژی، گفت: امروز ۱۵۰ میلیارد دلار هزینه سوخت کشور است ما در کشور ۶ برابر اروپا انرژی اعم از برق و گاز مصرف می‌کنیم و این بدمصرف کردن کشور را با مشکل مواجه کرده است.

رئیس جمهور افزود: برخی‌ها دعوت من از مردم برای صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را مسخره می‌کنند در حالی که آن چیزی که باید مسخره کنند بد مصرف کردن است. اگر درست مصرف کنیم و مصرف انرژی در کشور را مدیریت کنیم می‌توانیم مشکلات ناشی از کمبود انرژی را حل کنیم. اصناف و بازاریان می‌توانند در این راه به دولت کمک کنند.

آقای پزشکیان با بیان اینکه باید همه مصمم شویم و باور کنیم که می‌توانیم در مقابل زورگویی و قلدری دشمنان بایستیم و تسلیم نشویم، اظهار داشت: معتقدم و باور دارم با توانمندی‌ها و دارایی‌های کشور و همراهی مردم می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اصناف و بازاریان در خط مقدم جنگ اقتصادی دشمن هستند، گفت: همه ما وظیفه داریم مشکلات مردم را حل کنیم. در مورد مدیریت مصرف و صرفه‌جویی اصناف می‌توانند و باید الگوی جامعه باشند که بتوانیم در کشور مصرف را مدیریت کنیم. اگر با هم باشیم دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه مملکت با دستور اداره نمی‌شود بلکه با همکاری و وحدت و انسجام مشکلات حل خواهد شد، گفت: همچنان عده‌ای در کشور ساز مخالف می‌زنند و به دنبال تشدید تفرقه و اختلافات هستند و در مقابل وحدت و انسجام مردم می‌ایستند.

در ادامه، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه در هیچ دوره‌ای روسای جمهور به این اندازه با اصناف و بازاریان جلسه نداشته‌اند و در این دولت به اندازه همه دولت‌ها رئیس جمهور با نمایندگان اصناف و بازاریان دیدار و جلسه برگزار کرده است، گفت: در شرایط جنگ‌های تحمیلی اصناف و بازاریان برای تأمین کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم پای کار بودند و همکاری صادقانه و با جدیت داشتند که جای قدردانی دارد.

اتابک با بیان اینکه حفظ آرامش بازار در شرایط حساس و بحرانی امروز کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است از نوسانات بازار ارز و همچنین مسایل مالیاتی به عنوان نگرانی‌های مهم بازاریان و اصناف نام برد.

در این نشست همچنین قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در سخنانی تأکید کرد: در شرایط تحریم، محاصره اقتصادی و جنگ ظالمانه دشمن، اصناف و کسبه بازار جان‌برکف در کنار دولت برای تأمین نیاز‌های مردم و بهبود معیشت جامعه ایستاده‌اند و با تلاش‌های انجام شده امروز هیچ کمبودی از کالا‌های مورد نیاز و ارزاق عمومی در کشور مشاهده نمی‌شود.

در ادامه، همچنین نمایندگان اتحادیه‌های صنفی مختلف و اعضای هیئت امنای بازار به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود و همچنین بیان مشکلات حوزه صنفی خود پرداخته و خواستار کمک و حمایت دولت برای حل این مشکلات شدند. ضرورت اعتماد به اصناف و بازاریان، فراهم شدن زمینه تسهیل امور صنفی و اقتصادی با توجه به شرایط جنگی و بحرانی کشور، مدیریت بازار ارز و همچنین مسایل مالیاتی و ضرورت بازنگری در قانون تعزیرات حکومت با در نظر گرفتن شرایط تورم و حمایت دولت از کسب و کار‌های خرد و کوچک از جمله موضوعات و مشکلات مطرح شده از سوی نماینده اتحادیه‌ها و اصناف بود.