بیست‌وهشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس، امروز همزمان با سراسر کشور و با شعار «مدرسه ایمن – جامعه تاب‌آور» در مدارس منتخب استان اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل وبه نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان ، این مانور با هدف ارتقای سطح آمادگی دانش‌آموزان، خانواده‌ها، کارکنان مدارس و ساکنان محله‌های مجاور در برابر زلزله و حوادث احتمالی، ترویج فرهنگ خودامدادی و دگرامدادی و افزایش توان عملیاتی در شرایط اضطراری اجرا شد.

ایرج آقایی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل، با تأکید بر اهمیت آموزش و تمرین مستمر در حوزه ایمنی و مدیریت بحران اظهار کرد: برگزاری مانور‌های آموزشی در مدارس، نقش مؤثری در افزایش آگاهی، آمادگی و اعتمادبه‌نفس دانش‌آموزان برای مواجهه با حوادث دارد و زمینه نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی و امدادرسانی را در جامعه فراهم می‌کند.

وی افزود: در این مانور، آموزش و تمرین مهارت‌های ایمنی، آشنایی با اقدامات صحیح هنگام وقوع زلزله، تقویت روحیه کار تیمی و مهارت‌افزایی دانش‌آموزان، کارکنان مدارس و ساکنان محله‌های مجاور مورد توجه قرار گرفت تا افراد بتوانند در شرایط اضطراری با آگاهی و آمادگی بیشتری عمل کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل با اشاره به ضرورت گسترش آموزش‌های همگانی در حوزه مدیریت بحران تصریح کرد: تحقق جامعه تاب‌آور نیازمند مشارکت دستگاه‌های مسئول، مدارس، خانواده‌ها و مردم است و آموزش و تمرین پیش از وقوع حوادث می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌ها و حفظ جان افراد داشته باشد.

این مانور با مشارکت دستگاه‌های عضو مدیریت بحران، همزمان با سراسر کشور برگزار شد و بر اهمیت آمادگی، آموزش و همکاری جمعی در مسیر تحقق مدارس ایمن و جامعه تاب‌آور تأکید داشت.