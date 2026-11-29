به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ آیت الله محسن ابراهیمی با حضور در حوزه علمیه خواهران هرمزگان گفت: همه باید حضرت فاطمه زهرا (س) را الگوی خود قرار داده و به تکلیف خود نسبت به این بانوی بزرگوار عمل کنیم.

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وی افزود: شناخت، ایمان، اطاعت، ولایت پذیری و مودت نسبت به حضرت زهرا (س) ۵ تکلیف وجوهی بر عهده همه، و بویژه حوزویان است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری گفت: خواهران فعال در حوزه علمیه مسئولیت بیشتری برای معرفی این بانوی بزرگوار و ترویج این تکلیف در جامعه، به ویژه در بین جوانان و نوجوانان بر عهده دارند.