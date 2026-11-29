واژگونی یک دستگاه تریلی در کیلومتر ۷۰ آزادراه قم ـ گرمسار بامداد امروز منجر به جان باختن یک نفر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه تریلی در کیلومتر ۷۰ آزادراه قم ـ گرمسار و فوت یک نفر در پی آن خبر داد.

در پی اعلام عوامل اورژانس از طریق بی‌سیم مبنی بر وقوع حادثه در محور مذکور، نجاتگران پایگاه امداد و نجات گرمسار به سرعت به محل اعزام و پس از رسیدن تیم امدادی به محل حادثه، اقدامات لازم جهت رهاسازی فرد فوت‌شده انجام گرفت.

عملیات امداد و نجات از ساعت ۴:۴۴ بامداد روز یکشنبه ۸ آذرماه آغاز شد و پس از انجام اقدامات لازم برای رهاسازی و بررسی‌های اولیه، در ساعت ۷:۲۶ بامداد به پایان رسید.