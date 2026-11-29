در راستای حمایت از مشاغل نوظهور و انرژی‌های پاک، کمیته امداد و بانک ملت با امضای تفاهم‌نامه‌ای، مسیر پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی را هموار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، این تفاهم‌نامه به امضای سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد و فرشید فرخ‌نژاد، مدیرعامل بانک ملت رسیده، بانک ملت تسهیلات قرض‌الحسنه را از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ به معرفی‌شدگان کمیته امداد پرداخت می‌کند.

این تسهیلات از نوع قرض‌الحسنه با مدت بازپرداخت ۶۰ ماه است که سقف فردی این تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومان در نظرگرفته شده است. همچنین سقف جمعی این تسهیلات ۴۹ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

اعطای این تسهیلات در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک و با رعایت سهمیه‌های ابلاغی صورت می‌گیرد و کمیته امداد موظف به معرفی افراد واجد شرایط خواهد بود.

این تفاهم‌نامه در راستای اجرای تکالیف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و حمایت از اشتغال‌زایی از طریق احداث نیروگاه‌های خورشیدی منعقد شده است.