معاون مالی و پشتیبانی نیروگاه شهید رجایی گفت: متخصصان اداره ساخت داخل نیروگاه شهید رجایی قزوین با تولید بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ قطعه و تجهیز نیروگاهی از فروردین تا پایان آبان سال جاری، نصاب جدیدی را در خودکفایی و کاهش وابستگی به منابع خارجی ثبت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما موسی اصلی بیگی، در این خصوص اظهار داشت: در بازه زمانی فروردین تا پایان آبان سال ۱۴۰۵، ظرفیت تولید قطعات بومی در این نیروگاه به رقم بی‌سابقه ۴ هزار و ۵۰۰ قطعه رسید که نشان‌دهنده جهش بزرگ در توان فنی و مهندسی نیرو‌های داخلی است.

اصلی بیگی در ادامه تصریح کرد: در میان این حجم گسترده از تولیدات، طیف وسیعی از قطعات استراتژیک و حساس نیروگاهی با طراحی و ساخت بومی تولید شده‌اند.

او در این زمینه به تولید قطعاتی همچون سیل استریپ و لاک استریپ توربین نیروگاه بخار، صفحات داخلی و خارجی کلاچ الکتریکی سیکل ترکیبی،‌اند سیل طرح جدید، چرخ‌دنده محور اصلی و پنیون شفت گیربکس‌های برج خنک‌کن اصلی و کمکی، شفت مارپیچی و چرخ‌دنده برنجی مارپیچی مربوط به گیربکس والو موتوری اکچویتور لور، شفت بویلر فیدپمپ سیکل ترکیبی، مجموعه کوپلینگ و چرخ‌دنده پمپ سوخت مایع، تراست‌برینگ‌های مربوط به گیربکس کمکی توربین گازی و همچنین شفت میانی و خروجی مربوط به گیربکس پیک‌کولر اشاره کرد.

معاون مالی و پشتیبانی با اشاره به نقش حیاتی این تجهیزات در پایداری واحد‌های ۱۳گانه نیروگاه، تصریح کرد: تمامی این قطعات از طریق فرآیند‌های دقیق مهندسی معکوس، نقشه‌برداری و طراحی فنی، تولید شده‌اند که این امر موجب تسریع در فرآیند تعمیرات و بازرسی‌های دوره‌ای گردیده است.

موسی اصلی بیگی با تأکید بر پیامد‌های اقتصادی این دستاورد افزود: تولید این حجم از قطعات در بازه زمانی هشت ماهه، علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه‌های خرید و واردات، نقش مؤثری در مدیریت منابع مالی و استمرار تولید پایدار برق ایفا کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد که توسعه دانش فنی در بخش ساخت داخل، از استراتژی‌های اصلی نیروگاه شهید رجایی برای پشتیبانی از شبکه برق کشور و کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی است.