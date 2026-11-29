ابوالفضل زندی در ادامه رقابت‌های تکواندو جایزه بزرگ قزاقستان به برتری مقابل حریفان به دیدار پایانی صعود کرد، اما آرین سلیمی به دیدار رده بندی رسید.

تکواندو جایزه بزرگ قزاقستان، صعود زندی به فینال/ سلیمی در رده بندی

تکواندو جایزه بزرگ قزاقستان، صعود زندی به فینال/ سلیمی در رده بندی



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های روز پایانی تکواندو جایزه بزرگ قزاقستان که به میزبانی شهر آستانه در حال برگزاری است، ابوالفضل زندی در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف «ویتو دلاکوئلا» از ایتالیا، دارنده مدال طلای المپیک و دو مدال طلای جهان رفت.

زندی که پیش از این نیز در رقابت‌های جهانی ووشی چین موفق به شکست این تکواندوکار ایتالیایی شده بود، بار دیگر برابر حریف نامدار خود به برتری رسید و با این پیروزی جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کرد.

نماینده کشورمان پیش از این، کار خود را با پیروزی ۲ بر صفر مقابل «تامیرلان» از قزاقستان آغاز کرده و در ادامه نیز با برتری ۲ بر صفر برابر «سرگیف» از بلغارستان، به مرحله نیمه‌نهایی راه یافته بود.

زندی در دیدار فینال باید به مصاف «پائلو ملو» از برزیل برود.

تکواندوکار سنگین‌وزن کشورمان پس از کسب دو پیروزی قاطع و با نتیجه ۲ بر صفر مقابل «جاناتان هیلی» از آمریکا و «سرگیو آمادو» از اسپانیا، به مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های تکواندو جایزه بزرگ قزاقستان راه یافت.

سلیمی در این مرحله به مصاف «کادن کانینگهام» از بریتانیا رفت و با شکست دو بر یک به دیدار رده بندی رفت.

دارنده مدال طلای المپیک که پیش از این در فینال المپیک ۲۰۲۴ و فینال تکواندو جایزه بزرگ پاریس مقابل کانینگهام به پیروزی رسیده بود، اما در مصاف رودرو مغلوب حریف انگلیسی شد.