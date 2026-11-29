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مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی بهموقع درباره مواد اولیه مشکوک به آلودگی گفت: واحدهای تولیدی باید پیش از ورود چنین موادی به چرخه تولید، موضوع را به مراجع نظارتی اطلاع دهند تا اقدامات کنترلی و پیشگیرانه لازم انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالعظیم بهفر در تشریح ضرورت مدیریت مواد اولیه دارای شرایط خاص اظهار کرد: واحدهای تولیدی در صورت مواجهه با مواد اولیه مشکوک به آلودگی یا دارای وضعیت غیرمتعارف، باید پیش از استفاده از آنها و ورودشان به فرآیند تولید، موضوع را به مراجع نظارتی اطلاع دهند تا بررسیهای لازم انجام و تدابیر متناسب اتخاذ شود.
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از گسترش آلودگی در خطوط تولید افزود: آلودگی احتمالی مواد اولیه میتواند به تجهیزات و سایر محصولات تولیدشده در یک خط تولید نیز منتقل شود؛ ازاینرو، مدیریت چنین شرایطی مستلزم بررسی دقیق، رعایت الزامات بهداشتی و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه است.
بهفر تصریح کرد: انتظار میرفت موضوع پیش از بروز مشکلات و ورود سایر دستگاههای نظارتی، از سوی فعالان صنعت اطلاعرسانی شود تا امکان بررسی و مدیریت آن از طریق تعامل و هماهنگی با سازمان غذا و دارو فراهم شود.
مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با تأکید بر اهمیت مسئولیتپذیری واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی بهموقع و همکاری مستمر صنعت با سازمان غذا و دارو، نقش مهمی در پیشگیری از گسترش آلودگی، مدیریت مخاطرات و صیانت از سلامت مصرفکنندگان دارد.
وی گفت: اطلاعرسانی پیشگیرانه و تعامل میان واحدهای تولیدی و مراجع نظارتی، از الزامات مهم مدیریت مخاطرات بهداشتی در زنجیره تولید مواد غذایی است.