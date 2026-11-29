مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره مواد اولیه مشکوک به آلودگی گفت: واحد‌های تولیدی باید پیش از ورود چنین موادی به چرخه تولید، موضوع را به مراجع نظارتی اطلاع دهند تا اقدامات کنترلی و پیشگیرانه لازم انجام شود.

ضرورت اطلاع‌رسانی مواد اولیه مشکوک به آلودگی پیش از ورود به چرخه تولید

ضرورت اطلاع‌رسانی مواد اولیه مشکوک به آلودگی پیش از ورود به چرخه تولید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالعظیم بهفر در تشریح ضرورت مدیریت مواد اولیه دارای شرایط خاص اظهار کرد: واحد‌های تولیدی در صورت مواجهه با مواد اولیه مشکوک به آلودگی یا دارای وضعیت غیرمتعارف، باید پیش از استفاده از آنها و ورودشان به فرآیند تولید، موضوع را به مراجع نظارتی اطلاع دهند تا بررسی‌های لازم انجام و تدابیر متناسب اتخاذ شود.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از گسترش آلودگی در خطوط تولید افزود: آلودگی احتمالی مواد اولیه می‌تواند به تجهیزات و سایر محصولات تولیدشده در یک خط تولید نیز منتقل شود؛ ازاین‌رو، مدیریت چنین شرایطی مستلزم بررسی دقیق، رعایت الزامات بهداشتی و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه است.

بهفر تصریح کرد: انتظار می‌رفت موضوع پیش از بروز مشکلات و ورود سایر دستگاه‌های نظارتی، از سوی فعالان صنعت اطلاع‌رسانی شود تا امکان بررسی و مدیریت آن از طریق تعامل و هماهنگی با سازمان غذا و دارو فراهم شود.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با تأکید بر اهمیت مسئولیت‌پذیری واحد‌های تولیدی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی به‌موقع و همکاری مستمر صنعت با سازمان غذا و دارو، نقش مهمی در پیشگیری از گسترش آلودگی، مدیریت مخاطرات و صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان دارد.

وی گفت: اطلاع‌رسانی پیشگیرانه و تعامل میان واحد‌های تولیدی و مراجع نظارتی، از الزامات مهم مدیریت مخاطرات بهداشتی در زنجیره تولید مواد غذایی است.