نخستین هنرستان تخصصی آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش افتتاح و هم‌زمان طرح توزیع رایگان شیر در مدارس این شهر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، در آیین افتتاح این هنرستان، مطهری، مدیرعامل آتش‌نشانی استان کرمان، با اشاره به آغاز فعالیت آموزشی این مرکز گفت: امسال ۱۵ هنرجو در این هنرستان مشغول به تحصیل هستند.

وی با اشاره به نیاز‌های تجهیزاتی آتش‌نشانی استان، تأمین یک دستگاه نردبان برای دسترسی به طبقات مرتفع را از نیاز‌های ضروری این مجموعه عنوان کرد.

تأکید بر رفع کمبود فضای آموزشی

شهباز حسن‌پور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به پایین بودن سرانه فضای آموزشی در کرمان، از معاون وزیر آموزش و پرورش خواست از چند مدرسه استان بازدید کند و کمبود‌ها و مشکلات موجود را برای پیگیری به رئیس‌جمهور گزارش دهد.

سید مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به تحصیل ۵۲ هزار دانش‌آموز کرمانی در هنرستان‌ها گفت: استان کرمان در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی جایگاه خوبی دارد و رشته‌هایی مانند محیط‌بانی و هنرستان‌های جوار صنعت نیز در استان راه‌اندازی شده است.

وی آموزش متناسب با نیاز واقعی بازار کار را از سیاست‌های آموزش و پرورش دانست و افزود: باید از نمره‌محوری فاصله گرفت و زمینه پرورش استعداد‌های دانش‌آموزان را متناسب با نیاز‌های جامعه و بازار کار فراهم کرد.

آذرکیش با اشاره به توسعه آموزش‌های تخصصی و مهارتی در کشور، راه‌اندازی هنرستان‌های تخصصی آتش‌نشانی را گامی در مسیر تربیت نیروی انسانی ماهر و مورد نیاز این حوزه عنوان کرد.

آغاز توزیع شیر رایگان در مدارس

هم‌زمان با افتتاح هنرستان تخصصی آتش‌نشانی، طرح توزیع شیر رایگان در مدارس کرمان نیز با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و برگزاری مراسمی در یکی از مدارس آغاز شد.

آذرکیش در این مراسم گفت: برای اجرای طرح توزیع شیر رایگان، بیش از ۳۶ هفته در سال تحصیلی پیش‌بینی شده است و در صورت فراهم شدن شرایط، امکان توسعه و افزایش مدت اجرای آن وجود دارد.