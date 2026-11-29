به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، یوسف محمدی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مشگین شهر در جریان گشت و کنترل و پایش مناطق تحت مدیریت با همکاری عوامل انتظامی بخش رضی، موفق به شناسایی و برخورد با سه نفر شکارچی غیربومی شدند.

وی با اشاره به کشف لاشه ۱۱ قطعه کبوتر وحشی از متخلفان گفت: همچنین در این عملیات، دو قبضه اسلحه شکاری دولول دارای جواز به همراه ۶۵ عدد فشنگ ساچمه‌زنی و یک قبضه اسلحه گلوله‌زنی دارای جواز به همراه ۱۵ عدد فشنگ گلوله‌زنی کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشگین شهر با تأکید بر ضرورت صیانت از حیات وحش و تنوع زیستی منطقه اضافه کرد: با افراد متخلف برابر قوانین و مقررات شکار و صید برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و پرونده مربوطه جهت طی مراحل قانونی در دستور کار قرار دارد.

محمدی در پایان از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را به نزدیک‌ترین اداره یا پاسگاه محیط زیست اطلاع دهند.