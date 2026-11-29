حزب کارگر در انگلیس طرح یک میلیارد پوندی برای ساخت تسلیحات ضد پهپاد را کنار گذاشت و در پی کاهش بودجه دفاعی، سفارش‌های سلاح‌های لیزری را به شدت کاهش داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از تارنمای اینترنتی سان، روسای دفاعی انگلیس که با کمبود بودجه مواجه هستند، طرح‌های مربوط به یک تفنگ پرتویی که مدار‌های پهپاد‌ها را از کار می‌اندازد، کنار گذاشته‌اند و سفارش‌های مربوط به تفنگ‌های لیزری را کاهش داده‌اند.

حزب کارگر متعهد شده بود یک میلیارد پوند برای سلاح‌های انرژی هدایت‌شده اختصاص دهد، اما وزارت دفاع بی‌سروصدا بودجه را به نصف کاهش داده است. روسا از فناوری قاتل پهپاد به عنوان سلاح‌های متحول‌کننده بازی که می‌توانند یک دسته پهپاد را با هزینه‌ای کمتر از یک بسته گوشت چرخ‌کرده از بین ببرند تمجید کرده بودند. سلاح‌های رادیویی پروژه ایلینگ، شعله‌های خورشیدی را تقلید می‌کنند که به طور مؤثر برد‌های کامپیوتری را می‌سوزانند. این برنامه به‌طور ناگهانی متوقف شده است.

در همین حال، سفارش‌ها برای لیزر‌های دراگون‌فایر DragonFire که می‌توانند به سکه‌ای یک‌پوندی در فاصله یک‌کیلومتری اصابت کنند و هزینه هر شلیک آنها کمتر از ۱۰ پوند است از چهار دستگاه به دو دستگاه کاهش یافته است. این تسلیحات پیشرفته در پورتون داون آزمایشگاه مخفی تسلیحاتی دولت در نزدیکی سالزبری واقع در ویلتشایر توسعه یافته‌اند. به گفته وزرا، این سلاح‌ها انگلیس را در خط مقدمِ تسلیحات انرژی هدایت‌شده قرار می‌دهند.

همچنین گرانت شپس، وزیر دفاع پیشین، ابراز امیدواری کرده بود این سلاح‌ها پیش از سال ۲۰۲۷ در اوکراین آزمایش شوند. با این حال، منابعی در وزارت دفاع تأیید کردند سامانه دراگون‌فایر DragonFire زودتر از سال ۲۰۲۸ وارد چرخه عملیاتی نخواهد شد؛ این در حالی است که اوکراین مدعی شده بود برای نخستین بار یک پهپاد جتِ روسی را با استفاده از لیزر سرنگون کرده است.

دیشب جیمز کارتلیج، وزیر دفاع در سایه، گفت: این سلاح‌های انرژی نویدبخش چیز‌های زیادی هستند. اگر می‌خواهیم بن‌بست پهپادی جنگ مدرن را بشکنیم، به فناوری‌ای نیاز داریم که بتواند با آن مقابله کند. او افزود: بسیار ناامیدکننده است که عدم موفقیت حزب کارگر در کاهش رفاه و تأمین بودجه دفاعی به این معنی است که آنها بار دیگر صرفه‌جویی را بر آمادگی جنگی ترجیح می‌دهند. همانطور که اوکراین شروع به سرنگونی پهپاد‌های جت ترسناک روسیه با لیزر کرده است، حزب کارگر در حال قطع کردن پایه‌های فناوری سلاح انرژی جهانی خودمان است. سخنگوی وزارت دفاع انگلیس گفت: دراگون‌فایر به بهره‌برداری می‌رسد. طرح ایلینگ همیشه فقط در حد آزمایشی اجرا شده بود.