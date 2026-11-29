یک‌هزار و ۹۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز و بیش از یک‌هزار انشعاب غیرمجاز برق از ابتدای امسال تاکنون در اجرای طرح مهتاب در استان البرز شناسایی و جمع‌آوری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، چهل‌وچهارمین مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (طرح ملی مهتاب) با حضور مسئولان صنعت برق کشور در شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد.

این مانور با هدف مقابله با سرقت برق، شناسایی و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز، کنترل مصارف نامتعارف و کاهش تلفات انرژی در شبکه توزیع برق کشور اجرا شد.

اکبر حسن‌بگلو، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، در حاشیه این مانور با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای هفتگی دو مانور عملیاتی در کشور گفت: در این مرحله حدود سه‌هزار و ۴۰۰ نفر از نیروهای عملیاتی صنعت برق مشارکت داشتند.

وی مقابله با انشعاب‌های غیرمجاز، شناسایی مصارف نامتعارف و کنترل برداشت‌های غیرمجاز برق در بخش کشاورزی را از محورهای اصلی طرح مهتاب برشمرد و افزود: تاکنون نزدیک به چهار هزار مگاوات از بار شبکه کاهش یافته و حدود ۴۸۰ هزار اشتراک غیرمجاز جمع‌آوری شده است.

عبدالرضا حسینی‌مهر، مجری طرح ملی کاهش تلفات انرژی برق شرکت توانیر نیز با اشاره به عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان البرز گفت: این شرکت از مجموعه‌های پیشرو در اجرای برنامه‌های مدیریت هوشمند تلفات انرژی است و از ابتدای امسال تاکنون حدود یک‌هزار و ۹۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان شناسایی و کشف شده است.

وی افزود: در سطح کشور تاکنون حدود ۴۹۰ هزار انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه کنتور معیوب تعویض شده است. همچنین با اجرای اقدامات طرح مهتاب، از اتلاف حدود هفت میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی برق جلوگیری شده است.

مسعود خواجه‌وند، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز نیز با تشریح اقدامات این شرکت از ابتدای سال گفت: بیش از یک‌هزار انشعاب غیرمجاز در استان جمع‌آوری و حدود یک‌هزار و ۹۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده است.

وی میزان انرژی برق نجات‌یافته از هدررفت با جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز را حدود ۱۰۲ میلیون کیلووات‌ساعت اعلام کرد و افزود: تعویض کنتورهای معیوب، پایش مشترکان بخش کشاورزی، اجرای طرح «صد شب، صد بازدید»، بازدید از مراکز تجاری و نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف از دیگر اقدامات شرکت توزیع نیروی برق استان است.

خواجه‌وند نوسازی ناوگان خودروهای عملیاتی را از برنامه‌های این شرکت برای افزایش سرعت رسیدگی به حوادث و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی عنوان کرد و بر ضرورت افزایش ایمنی و توانمندی نیروهای عملیاتی تأکید کرد.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مردم در شناسایی تخلفات گفت: شهروندان می‌توانند گزارش‌های مربوط به استفاده غیرمجاز از شبکه و تأسیسات برق را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ اطلاع‌رسانی کنند.

در حاشیه برگزاری این مانور، پارک آموزشی صنعت برق شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در شهر هشتگرد نیز افتتاح شد.