دو متهم به تیراندازی منجر به جرح در آمل، پس از شناسایی و فرار از دستور ایست پلیس، با رعایت ضوابط قانونی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ نیما تقوی فرمانده انتظامی شهرستان آمل گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به جرح، شناسایی و دستگیری افراد مرتبط با این حادثه به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، دو نفر از افراد موردنظر را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مقام قضایی برای دستگیری آنان وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی آمل ادامه داد: این افراد با مشاهده مأموران و بی‌توجهی به دستور ایست و اخطارهای قانونی، اقدام به فرار کردند که مأموران با رعایت ضوابط قانون به‌کارگیری سلاح، برای متوقف کردن آنان اقدام کردند و در نهایت هر دو نفر دستگیر شدند.

سرهنگ تقوی گفت: متهمان پس از دستگیری برای انجام اقدامات درمانی و طی مراحل قانونی به مراجع مربوط معرفی شدند و پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شده و در دست پیگیری است.