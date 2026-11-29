معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار استان با اشاره به روند اعطای تسهیلات ازدواج و تأمین زمین برای ۲۰ هزار متقاضی دیگر، از تحقق بیش از ۹۰ درصد مصوبات ستاد جوانی جمعیت در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: تا پایان سال ۱۴۰۴ ، ۲۶هزار و ۲۸۳ نفر برای دریافت زمین طرح فرزندآوری نام نویسی کرده اند که تا پایان مهر امسال به بیش از ۱۲ هزار متقاضی زمین واگذار شده است.

شرافتی راد افزود: تأمین زمین برای ۲۰ هزار متقاضی دیگر نیز در دستور کار است.

وی گفت: دستگاه‌های زیادی برای ارائه خدمات به جوانان در راستای فراهم کردن بستر تشکیل یک خانواده وظیفه دارند و استانداری ناظر بر دستگاه‌های متولی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با اشاره به برگزاری ۲۷ جلسه ستاد حمایت از جوانی جمعیت با ۲۳۲ مصوبه افزود: بیش از ۹۰ درصد این مصوبات اجرایی شده است.

شرافتی راد گفت: ابلاغ تشکیل ستاد‌های شهرستانی جمعیت، برگزاری شورای اندیشه‌ورزی جمعیت، موظف کردن مدیران برای پاسخگویی و شفاف‌سازی و حضور در برنامه‌های صدا و سیما، آگاهی‌بخشی به مردم در مورد عملکرد، نظارت بر حسن اجرای قانون و دریافت گزارش های دوره‌ای، اقدامات مربوط به تسهیلات، بیمه و مرخصی مادران باردار، برگزاری دوره‌های آموزش و کارگاهی و تدوین شناسنامه جمعیتی استان در ۱۲ شهرستان در ۴ شاخص ولادت، وفات، ازدواج و طلاق از دیگر اقدامات حوزه جوانی جمعیت و فرزندآوری در استان است.

وی گفت: از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ خراسان جنوبی در میزان ولادت رتبه دوم و در ازدواج رتبه ۴ کشور را داشته و در موضوع طلاق نیز در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ با کاهش یک درصدی مواجه بودیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی افزود: همچنین امسال ۴۷هزار و ۷۶۶ نفر برای دریافت تسهیلات ازدواج ثبت نام کرده اند که تاکنون به ۴۳هزار و ۶۳۳ نفر پرداخت شده و ۴هزار و ۲۰۰ نفر در صف پرداخت هستند.