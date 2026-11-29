به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ طاهری شهردار گرگان گفت:در استان گلستان هیچ جایگاه شارژ سریع برای خودرو‌های برقی وجود نداشت و این موضوع موجب بروز مشکل برای رانندگان و مسافرانی که خودرو‌های برقی داشتند می‌شد بر همین اساس برنامه‌ریزی و پیگیری‌های لازم انجام و این ایستگاه امروز افتتاح شد.

پایین محلی رییس شورای شهر گرگان هم گفت:ایستگاه دوم، سوم و چهارم شارژ سریع نیز در ۵ یا ۶ ماه آینده در مسیر اصلی گرگان به بهره برداری خواهد رسید تا مسافران برای شارژ به داخل شهر مراجعه نکنند و استفاده بهینه از وقت و انرژی داشته باشند.