خانه ورزش مسجد حضرت زهرا (س) با حمایت بنیاد برکت و مشارکت خیرین، با هدف توسعه ورزش و ایجاد نشاط اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، خانه ورزش مسجد حضرت زهرا (س) با هدف توسعه فعالیت‌های ورزشی، ایجاد نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت اهالی منطقه افتتاح شد.

این مجموعه با اعتباری حدود ۳۰۰ میلیون تومان و تجهیزاتی همچون فوتبال‌دستی پینگ‌پنگ و وسایل ورزشی زمینه فعالیت کودکان و نوجوانان را فراهم کرده است.

به گفته مرادی مسئول فرهنگی مسجد هدف از راه‌اندازی این مجموعه علاوه بر ترویج ورزش و سلامت، تقویت ارتباط نسل نوجوان با مسجد و گسترش فرهنگ قرآن و نماز است.

مجموعه‌ای که برای تکمیل تجهیزات همچنان چشم‌انتظار حمایت خیرین است.