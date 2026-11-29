شبکه یک سیما هم‌زمان با فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با تدارک مجموعه‌ای از برنامه‌های مناسبتی و ویژه‌برنامه‌های زنده، ابعاد شخصیتی و سیره آن حضرت، نقش و جایگاه زنان در جامعه و جلوه‌هایی از فرهنگ مادرانه را در برنامه‌های مختلف خود به تصویر می‌کشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هم‌زمان با فرارسیدن سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) ، برنامه‌های مختلف این شبکه با رویکردی فرهنگی، اجتماعی و مناسبتی روی آنتن می‌روند.

ویژه‌ برنامه «سپیده» به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س)، روز یکشنبه ۸ آذر از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۱ پخش می شود.

همچنین برنامه «آفتاب شرقی» این هفته با موضوع ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا (س) و با حضور دکتر حاجی عبدالباقی، به بررسی ابعاد مختلف شخصیت و جایگاه آن حضرت پخش می‌شود.

برنامه زنده «ثریا» نیز امشب ۸ آذر با موضوع «نقش پررنگ زنان در بعثت ملت ایران» به معرفی ابتکارات زنان و مادران در تجمعات شبانه دفاع از ایران می‌پردازد.

از دیگر برنامه‌های مناسبتی شبکه یک، پویش «در سایه مادر» است که فردا، دوشنبه ۹ آذر، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ به‌صورت زنده پخش می‌شود.

این پویش در سومین سال اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت برگزار می‌شود و آغاز این مراسم با حضور یکی از مادران شهدای مدرسه شجره طیبه میناب همراه خواهد بود.

برنامه‌های «صبح بخیر ایران» و «سیمای خانواده» نیز در روز دوشنبه، با تدارک بخش‌های متنوع و متناسب با میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) ، به استقبال این مناسبت فرخنده می‌روند.