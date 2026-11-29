مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت:‌ ۲ متخلف زنده‌گیری، حمل و نگهداری پرندگان شکاری در شهرستان گرمی به پرداخت جزای نقدی و حبس محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمد خداپرست مدیرکل حفاظت محیط زیست استان افزود: در پی اقدامات قانونی و پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی مأموران یگان حفاظت محیط زیست، ۲ فقره پرونده تخلف مربوط به زنده‌گیری و حمل و نگهداری غیرمجاز پرندگان شکاری در مراجع قضایی رسیدگی و منجر به صدور حکم محکومیت شد.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش اظهار کرد: در یک فقره پرونده فرد متخلف به دلیل زنده‌گیری غیرمجاز یک قطعه پرنده شکاری از نوع شاهین، به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

وی بیان کرد: در پرونده دیگر نیز فرد متخلف به اتهام حمل و نگهداری غیرمجاز پرندگان شکاری، به پرداخت ۴۰۸ میلیون ریال جزای نقدی و سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با تقدیر از حمایت سیستم قضایی اضافه کرد: هرگونه شکار، زنده‌گیری، خرید و فروش و حمل و نگهداری غیرمجاز پرندگان، علاوه بر آسیب به تنوع زیستی، پیگرد قانونی و قضایی به دنبال خواهد داشت.

خداپرست با بیان اینکه پرندگان شکاری از جایگاه ویژه‌ای در حفظ تعادل اکولوژیکی طبیعت برخوردارند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مرتبط با شکار، زنده‌گیری و خرید و فروش غیرمجاز حیات‌وحش، مراتب را به ادارات حفاظت محیط زیست با شماره تماس ۳۳۷۴۰۰۸۵ اطلاع دهند.

وی با اشاره به ممنوعیت قانونی شکار و صید در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، ادامه داد: تمام این مناطق در نقاط مختلف استان به صورت شبانه‌روزی توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست حراست و حفاظت می‌شود و هر گونه شکار و صید در آنها ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: اجرای طرح‌های کنترلی، افزایش گشت‌های شبانه‌روزی و استفاده از ظرفیت‌های مردم‌نهاد در دستور کار ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل قرار دارد تا از هرگونه تعرض به حیات وحش و زیستگاه‌های حساس جلوگیری شود.

وی با تقدیر از همکاری و نقش موثر و حیاتی مردم و همیاران طبیعت در حفاظت از محیط زیست، افزود: همیاران و دوستداران محیط زیست در صورت مشاهده و یا اطلاع از هر گونه تخلفات زیست محیطی مراتب را به اولین پاسگاه محیط‌بانی، پاسگاه انتظامی و یا به سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ حفاظت محیط زیست استان گزارش کنند.