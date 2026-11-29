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طرحهای عمرانی در ۲۵ روستای بخش مرکزی سردشت با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طرحهای عمرانی در ۲۵ روستای بخش مرکزی سردشت با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان اجرا شده است.
بخشدار مرکزی سردشت، با اعلام این خبر گفت: جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر، بتنریزی، سنگفرش و احداث دیوار حائل از جمله طرحهای اجراشده در روستاهای بخش مرکزی است.
حسین بالقچی افزود: این طرحها با استفاده از اعتبارات دهیاریها، خودیاری مردم و مشارکت بنیاد مسکن اجرا شده است.
بالقچی با اشاره به اجرای طرح بهسازی و آسفالت ۸ کیلومتر از راههای روستایی گفت: این اقدامات با هدف بهبود زیرساختها، تسهیل تردد و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان انجام شده است.