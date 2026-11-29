به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طرح‌های عمرانی در ۲۵ روستای بخش مرکزی سردشت با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان اجرا شده است.

بخشدار مرکزی سردشت، با اعلام این خبر گفت: جدول‌گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر، بتن‌ریزی، سنگ‌فرش و احداث دیوار حائل از جمله طرح‌های اجراشده در روستا‌های بخش مرکزی است.

حسین بالقچی افزود: این طرح‌ها با استفاده از اعتبارات دهیاری‌ها، خودیاری مردم و مشارکت بنیاد مسکن اجرا شده است.

بالقچی با اشاره به اجرای طرح بهسازی و آسفالت ۸ کیلومتر از راه‌های روستایی گفت: این اقدامات با هدف بهبود زیرساخت‌ها، تسهیل تردد و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان انجام شده است.