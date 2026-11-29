کمینه و بیشینه دمای هشتم آذر ۱۴۰۵
کمینه و بیشینه دمای هشتم آذر ۱۴۰۵ در مناطق مختلف استان سمنان اعلام شد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۳ کد خبر : ۵۹۷۹۹۷۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سازمان هواشناسی کمینه و بیشینه دمای هوای مناطق مختلف استان را اعلام کرد.
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