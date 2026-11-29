کمینه و بیشینه دمای هشتم آذر ۱۴۰۵ در مناطق مختلف استان سمنان اعلام شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۳ کد خبر : ۵۹۷۹۹۷۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سازمان هواشناسی کمینه و بیشینه دمای هوای مناطق مختلف استان را اعلام کرد.