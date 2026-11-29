به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس با مشارکت حدود ۴۵۰ هزار دانش‌آموز و ۳۱ هزار تن از کادر آموزشی و کارکنان مدارس، در چهار هزار فضای آموزشی استان برگزار شد.

مهرداد حسن‌زاده افزود: این مانور با هدف ارتقای آمادگی دانش‌آموزان، فرهنگیان و ساکنان محلات برای رویارویی با خطر‌های طبیعی به ویژه زمین لرزه، در ۱۸ منطقه آموزشی هرمزگان اجرا شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: در این مانور، دانش‌آموزان مراحل پناه‌گیری، تخلیه و اسکان اضطراری، امداد و نجات، باز پیوند خانواده و خاموش کردن آتش را تمرین کردند.

وی با اشاره به نقش دانش‌آموزان در ترویج فرهنگ مدیریت بحران گفت: دانش‌آموزان به‌عنوان سفیران مدیریت بحران، آموزش‌های لازم را فرا می‌گیرند تا ضمن آمادگی برای مقابله با حوادث، این آموزش‌ها را به خانواده‌های خود نیز منتقل کنند.

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مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان نیز هدف از برگزاری این مانور را افزایش آمادگی دانش‌آموزان و فرهنگیان برای رویارویی با زلزله و سایر بحران‌ها عنوان کرد.

منوچهر ضیایی گفت: وقوع حوادث قابل پیش‌بینی نیست بنابراین باید با ایجاد آمادگی‌های لازم در مدارس، دانش‌آموزان را به سوی انجام اقدام‌های صحیح و ضروری در زمان وقوع بحران هدایت کرد.

وی با اشاره به فعالیت گروه‌های دانش‌آموزی دادرس با همکاری جمعیت هلال‌احمر استان افزود: آموزش‌های امدادی در مدارس در حال اجراست و این برنامه‌ها باید به صورت مستمر در طول سال تحصیلی ادامه یابد تا دانش‌آموزان از هوشیاری و آمادگی لازم برای مقابله با انواع بحران‌ها، به‌ویژه زلزله، برخوردار شوند.