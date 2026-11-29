به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ عزیز سهندی گفت: با اختصاص۲۴ میلیارد ریال از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان و همکاری ستاد دیه، زمینه آزادی۴۲ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد مالی فراهم شد.

وی افزود: این افراد پس از آزادی به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشتند و از تحمل ادامه حبس به دلیل محکومیت‌های مالی رهایی یافتند.

سهندی با اشاره به اهمیت حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد، خاطرنشان کرد: کمک به آزادی این زندانیان و فراهم کردن زمینه بازگشت آنان به زندگی و خانواده، از اقدامات حمایتی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی است.