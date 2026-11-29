گشت خبری.
خبرهایی از توزیع لوازم خانگی ضروری بین نیازمندان گرمسار و ایوانکی
در بخش اخبار کوتاه مجموعه ۲۰، هر شب بیننده خبرهای متنوعی از مناطق مختلف استان سمنان باشید.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۴ کد خبر : ۵۹۷۹۹۷۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این بخش مجموعهای از خبرهای متنوع و رویدادهای خبر ساز استان سمنان است که در بخش خبری ۲۰ سیما مرکز سمنان پخش شده است. در این مجموعه خبرهایی با موضوعات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، علمی است.
مجموعه گشت خبری خبر ۲۰ سیما مرکز سمنان، هم چنین در کانال فضای مجازی خبرگزاری صداوسیما استان سمنان به نشانی @news_semnsnirib نیز بارگذاری میشود و علاقهمندان به دنیای خبر میتوانند این اخبار را مشاهده و یا دانلود کنند.
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