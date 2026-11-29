پیش بینی هوای نهم آذر در سمنان؛ ورود سامانه بارشی
کارشناسان هواشناسی استان سمنان برای شبانهروز آینده ورود سامانه بارشی و آغاز بارندگی ها از سمت غرب را پیشبینی کردند.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۳ کد خبر : ۵۹۷۹۹۶۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، بر اساس نقشههای پیشیابی، بارندگی ها تا پایان هفته ادامه دارد .
تا روزِ چهارشنبه تغییراتِ محسوسِ دمایی، در استان، پیشبینی نمیشود و از روز پنحشنبه دمای هوا کاهش می یابد .
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