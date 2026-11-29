بیش از ۲۸ نفر از کارشناسان و نیروهای ستادی مرکز اورژانس استان البرز در بیست‌وهشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با هدف ارتقای آمادگی و آموزش دانش‌آموزان مشارکت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، مهدوی، رئیس مرکز اورژانس استان البرز در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۰ صدا و سیمای البرز با اشاره به برگزاری این مانور با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور» گفت: آموزش و افزایش آمادگی دانش‌آموزان برای مواجهه با حوادث طبیعی، از اهداف مهم برگزاری این برنامه است.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی استان افزود: قرار گرفتن البرز در پهنه‌های لرزه‌خیز، تراکم جمعیت، توسعه شهرنشینی و وجود بافت‌های فرسوده، ضرورت آمادگی در برابر زلزله را در این استان دوچندان کرده است.

رئیس مرکز اورژانس استان البرز با بیان اینکه این مانور برای بیست‌وهشتمین سال متوالی در کشور برگزار می‌شود، اظهار کرد: اورژانس به‌عنوان یکی از دستگاه‌های امدادی، حضوری فعال در این برنامه دارد و واحد آموزش این مرکز نیز در طول سال، آموزش‌های لازم را در مدارس و ادارات ارائه می‌کند.

مهدوی با تأکید بر نقش آموزش دانش‌آموزان در فرهنگ‌سازی ایمنی گفت: تداوم آموزش‌ها و برگزاری مانورهای عملی می‌تواند آمادگی افراد را هنگام وقوع حوادث افزایش دهد و به پیشگیری و کاهش آسیب‌ها و خسارات کمک کند.