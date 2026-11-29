فرماندار ویژه میبد با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های مسکن جوانان، خواستار بررسی ظرفیت تأمین زمین، افزایش تسهیلات اشتغال‌زایی و تقویت آموزش‌های مهارتی برای ورود جوانان به بازار کار شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، سیدمهدی طباطبایی در جلسه ساماندهی امور جوانان شهرستان میبد، با اشاره به ضرورت پاسخگویی به مطالبات جوانان، تأمین زمین و مسکن، توسعه مهارت‌آموزی و حمایت از اشتغال را از محور‌های مهم برنامه‌ریزی در این حوزه عنوان کرد.

وی در خصوص پیشنهاد کاهش سن متقاضیان طرح‌های مسکن جوانان اظهار داشت: با اصل کاهش سن متقاضیان مشکلی نداریم، اما باید پیش از تصویب این پیشنهاد، ظرفیت تأمین و پشتیبانی زمین موردنیاز برای افزایش تعداد متقاضیان به‌دقت بررسی و نتیجه به‌صورت مکتوب در مصوبات جلسه درج شود.

فرماندار ویژه میبد همچنین بر ضرورت افزایش سهم شهرستان از تسهیلات اشتغال‌زایی تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های ورزش و جوانان و حمل‌ونقل باید بررسی شود تا با رایزنی دستگاه‌های مربوط، زمینه جذب اعتبارات و تسهیلات بیشتر برای شهرستان فراهم شود.

طباطبایی افزود: افزایش تسهیلات اشتغال می‌تواند نقش مؤثری در راه‌اندازی کسب‌وکار‌های جوانان و تأمین تجهیزات موردنیاز آنان داشته باشد.

وی در ادامه، مهارت‌آموزی را از ضرورت‌های مهم نظام آموزشی دانست و تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود تا دانش‌آموزان در کنار آموزش‌های عمومی، از دوران تحصیل مهارت‌های فنی و حرفه‌ای را نیز فرا بگیرند و پس از پایان تحصیلات با آمادگی و توانمندی بیشتری وارد بازار کار شوند.

فرماندار ویژه میبد همچنین خواستار بررسی راهکار‌های مؤثر برای هدایت تحصیلی دانش‌آموزان به سمت رشته‌های فنی و حرفه‌ای و ارائه پیشنهاد‌های عملیاتی از سوی دستگاه‌های مرتبط شد.

طباطبایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه تأمین مسکن جوانان شهرستان گفت: در ماه‌های گذشته اقدامات خوبی در زمینه تأمین زمین و پیگیری طرح‌های مسکن انجام شده است، اما با توجه به مطالبات و انتظارات جوانان، باید روند اجرای این اقدامات با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت تحقق وعده‌های داده‌شده به مردم خاطرنشان کرد: مسکن جوانان از اولویت‌های جدی شهرستان است و دستگاه‌های مسئول باید با پیگیری مستمر و تلاش مضاعف، زمینه تسریع در اجرای طرح‌ها و خانه‌دار شدن جوانان را فراهم کنند.