بیست و هشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس با شعار مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور در مدارس کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید نظام مرادی، مدیر سازمان دانش‌آموزی استان گفت: این مانور با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان در مدارس استان برگزار شد و امروز نیز به‌صورت نمادین در ۱۳ آموزشگاه استان به اجرا درآمد.

مرادی افزود: یکی از تفاوت‌های مانور امسال با سال‌های گذشته، واگذاری مدیریت و اجرای سناریوی مانور به مدیران مدارس بود تا دانش‌آموزان و عوامل آموزشی به‌صورت عملی با نحوه مواجهه با حوادث و بلایای طبیعی آشنا شوند.

سید سعید تقویان، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بویراحمد نیز گفت: در این مانور، دانش‌آموزان مدرسه عشایری گنجه‌ای با شیوه‌های پناه‌گیری، خروج اضطراری، کمک‌های اولیه، حمل مصدوم، اطفای حریق و نحوه قطع انشعابات برق و گاز در زمان وقوع زلزله آشنا شدند.

وی افزود: در اجرای این مانور، دانش‌آموزان با هدایت و تسهیل‌گری نیروهای امدادی و دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراحل مختلف عملیات امداد و نجات را به‌صورت عملی تمرین کردند.

منوچهر محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به موقعیت جغرافیایی و شرایط زمین‌شناختی استان گفت: آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی در کنار رعایت اصول فنی و ایمنی در ساخت‌وسازها، نقش مهمی در کاهش خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی به‌ویژه زلزله دارد.

وی افزود: با توجه به جمعیت دانش‌آموزی، مدارس ظرفیت مناسبی برای ترویج فرهنگ ایمنی در خانواده‌ها دارند و دانش‌آموزان می‌توانند به‌عنوان سفیران آموزش و آمادگی در برابر حوادث نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی با همکاری آموزش و پرورش، سازمان دانش‌آموزی، فرمانداری‌ها و مربیان امدادی در مدارس شهرستان‌های استان خبر داد.

هدف از اجرای این مانور، افزایش آمادگی دانش‌آموزان و عوامل مدارس، آموزش شیوه‌های صحیح پناه‌گیری و تخلیه اضطراری و ارتقای توان مقابله با حوادث طبیعی عنوان شد.