

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های جام جهانی اسنوکر عمان در بخش تیمی، یکشنبه ۸ آذر با برگزاری دیدار‌های مرحله نیمه نهایی پیگیری شد.

در این مرحله از مسابقات تیم ایران (یک) با ترکیب علی قره گوزلو و امیر سرخوش به مصاف پاکستان (۲) رفت. تیم ایران در این دیدار با نتیجه ۳ به صفر متحمل شکست شد و از صعود به فینال بازماند.

بدین ترتیب، تیم ایران (یک) با کسب نشان برنز مشترک به کار خود در جام جهانی عمان پایان داد.

ایران با تیم ایران (یک) و ایران (۲) در جام جهانی اسنوکر عمان شرکت داشت. پیش از این تیم ایران (۲) در مرحله یک چهارم به کار خود پایان داده بود.