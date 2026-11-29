بیست و هشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی به صورت پایلوت در دبیرستان دخترانه نرجس خاتون مشهد با مشارکت حدود ۲۰۰ نفر از دانش آموزان برگزار شد.

برگزاری بیست و هشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس خراسان رضوی

برگزاری بیست و هشتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی گفت: در این مانور ۶ دانش آموز، نقش مصدوم، ۳ دانش آموز وظیفه آتش نشان، ۱۲ دانش آموز نقش نیروی امدادگر هلال احمر و ۱۰ نفر هم وظیفه برپایی چادر‌های امداد را برعهده گرفتند.

سید مسعود یاوری با اشاره به اینکه ایمنی مدارس، آمادگی و مقاوم سازی ساختمان مدارس از موضوعات بسیار مهم است که در دستور کار دولت قرار گرفته، افزود: آموزش دانش آموزان به صورت مستمر در طول سال انجام می‌شود همچنین ثابت کردن اشیا غیر سازه‌ای در مدارس از موضوعات حائز اهمیت منتقل شده به فراگیران است.

مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی گفت: اگر بحران، زلزله شدیدی باشد؛ قطعا حضور نیرو‌های امدادی و عملیاتی در مدارس با تاخیر صورت می‌گیرد و به همین علت تأکید بر آموزش در مدارس و خوداتکایی دانش آموزان در ساعات اولیه بحران است.