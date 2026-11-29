به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مسکن تعدادی از املاک تحت مالکیت خود را در استان‌های اصفهان، آذربایجان غربی و شرقی، خراسان رضوی، بوشهر، خوزستان، قم، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، گیلان و مرکزی به فروش می‌رساند.

این املاک به‌صورت نقدی یا نقد و اقساط عرضه می‌شوند و اولویت واگذاری با خریداران نقدی است.

در صورت انتخاب روش اقساطی، فروش با نرخ سود ۲۳ درصد و در قالب قرارداد اجاره به‌شرط تملیک انجام خواهد شد.

مهلت بازدید و دریافت اسناد مزایده تا ۱۴ آذر و آخرین فرصت ارائه پیشنهادها ۲۴ آذر ۱۴۰۵ اعلام شده است.

پاکت‌های پیشنهادی ۲۹ آذر بازگشایی و نتیجه اولیه مزایده اول دی اعلام می‌شود؛ تمامی مراحل نیز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد.